مدرب ميلان السابق كان قريبًا من الهلال

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحافية عن أن المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو، المدير الفني السابق لنادي ميلان الإيطالي، كان قريبًا من تدريب نادي الهلال قبل تعيين الروماني رازفان لوسيسكو.

ويبدو أن الهلال لم يُوفق في التوصل إلى اتفاق مع جاتوزو، لتستقر إدارة فهد بن نافل على التعاقد مع المدرب الروماني رازفان لوسيسكو، مدرب نادي باوك اليوناني السابق.

وكان جينارو جاتوزو رحل عن تدريب الفريق الأول بميلان بعد نهاية موسم 2018-2019.

وتولى المدرب رازفان لوسيسكو تدريب نادي الهلال لمدة موسمين، خلفًا للمدرب الكرواتي زوران ماميتش، والذي تمت إقالته في شهر إبريل الماضي؛ بسبب سوء النتائج.

جدير بالذكر أن نادي الهلال، كان احتل المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، خلف نادي النصر بطل المسابقة.