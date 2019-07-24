مدير صحة القصيم: يجب أن يستشعر المريض معايير الجودة

المواطن - القصيم

استعرض مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي، برامج الاعتماد وسلامة المرضى، ومعايير السلامة الأساسية، خلال لقائه بمدير عام الإدارة العامة للجودة وسلامة المرضى بوزارة الصحة هيفاء النعيمي بمكتبه أمس الثلاثاء بحضور مدير الجودة وسلامة المرضى بصحة القصيم عايد الرشيدي.

ورحب المدير العام في بداية اللقاء بمدير عام الجودة وسلامة المرضى بالوزارة، مبدياً تقديره لاهتمام الوزارة في تعزيز الجهود التي خلصت إلى حصول المنشآت الصحية على اعتمادات في برامج الجودة وسلامة المرضى، مضيفاً أن صحة المنطقة حققت خطوات إيجابية في دعم برامج الجودة وسلامة المرضى بجميع المنشآت الصحية، والتي أسهمت في رفع كفاءة الخدمات الطبية بمختلف التخصصات.

وشدد على ضرورة تكامل الجهود والدعم لإنجاز متطلبات معايير الجودة والسلامة والاعتماد والتي يستشعرها المريض ويدرك أن تغييراً إيجابياً قد حدث.

كما وجه المدير العام الشكر لأعضاء فريق دعم الاعتماد على ما بذل من جهد خلال الأشهر الماضية ساهم في الانتهاء من اعتماد CBAHI بكل من مستشفى المذنب العام ومستشفى البدائع العام بالإضافة لجهودهم في دعم تطبيق معايير السلامة الأساسية ESR وحملة لا للنطاق الأحمر.

وشهد اللقاء تكريم فريق دعم الاعتماد ثم استكمال برنامج زيارات المستشفيات لمتابعة تطبيق برامج سلامة المرضى وإدارة المخاطر بمستشفيات الملك سعود بعنيزة والولادة والأطفال ببريدة.