مدير ضمان الحفر يحتفل بزواج راكان

المواطن - فواز الأسلمي – حفر الباطن

احتفل مدير مكتب الضمان الاجتماعي بحفر الباطن حسين الشمري بزواج نجله راكان، وذلك بقصر الفخامة للاحتفالات، وسط حضور عدد من المشايخ والأقارب والأصدقاء.

“المواطن” تهنئ العريس وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.