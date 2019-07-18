مدير ضمان الحفر يحتفل بزواج راكان

مدير ضمان الحفر يحتفل بزواج راكان

2019/07/18
الساعة 5:00 مساءً
- ‎فيالمجتمع, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - فواز الأسلمي – حفر الباطن

احتفل مدير مكتب الضمان الاجتماعي بحفر الباطن حسين الشمري بزواج نجله راكان، وذلك بقصر الفخامة للاحتفالات، وسط حضور عدد من المشايخ والأقارب والأصدقاء.

المواطن” تهنئ العريس وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.



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