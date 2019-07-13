مرشحو رئاسة النصر يحضرون عموميته

المواطن - محمد سمعه

وصل مرشحو نادي النصر الثلاث، صالح الأطرم ونصر النصر وصفوان السويكت، منذ قليل، إلى مقر أصفر العاصمة؛ وذلك لحضور الجمعية العمومية المنعقدة اليوم لانتخاب رئيس النصر الجديد.

ونشر الحساب الرسمي لـ قناة 24 الرياضية عبر تويتر وصول صالح الأطرم ونصر النصر وصفوان السويكت لمقر الجمعية العمومية.

وتواجد المرشح السابق لـ رئاسة النصر تركي الدهام في مقر النادي للتواجد في الجمعية العمومية.

وكان تركي الدهام أعلن في الأيام القليلة الماضية، الانسحاب من رئاسة النصر حرصًا على المصلحة العامة للنادي.

ويذكر أن ثلاث قوائم فقط ستتنافس فيما بينها من أجل اختيار الرئيس القادم للنصر؛ حيث ستتنافس قائمة نصر النصر وقائمة صالح الأطرم وقائمة صفوان السويكت.

وكان عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي السابق لـ نادي النصر، قال بأن الغالبية من أعضاء الجمعية العمومية من الأعضاء الذهبيين استقروا على اختيار صفوان السويكت رئيسًا للعالمي ولمدة أربع سنوات، خلفًا لـ سعود آل سويلم.

#فيديو | الآن وصول المرشح نصر النصر الى مقر الانتخابات في نادي #النصر pic.twitter.com/79C3zktKcU — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 13, 2019

#فيديو | وصول المرشح صالح الأطرم الآن لمقر الجمعية العمومية في نادي #النصر pic.twitter.com/8p990IjDcL — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 13, 2019

#فيديو | الآن تواجد المرشح صفوان السويكت في مقر انتخابات نادي #النصر pic.twitter.com/VGCpAHTqBZ — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 13, 2019