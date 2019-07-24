مركز الملك سلمان يشرف على توزيع التمور بمخيم الزعتري

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

قام وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فرع الأردن، بالإشراف على توزيع التمور في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية WFP، والالتقاء بمجموعة من الأسر السورية المستفيدة من التوزيعات.

وجرى خلال الزيارة الاستماع للأشقاء السوريين ومعرفة مدى رضاهم عن جودة الخدمات التي يتم تقديمها، وأعربوا عن شكرهم وامتنانهم ورضاهم عن المواد الإغاثية التي يتلقونها؛ حيث إنها تلبي احتياجاتهم اليومية، بالإضافة إلى تمتعها بجودة عالية، كما تخلل هذه الزيارة الاطلاع على الأصناف الغذائية التي قامت الأسر السورية بإنتاجها من مادة التمر كالمخبوزات والكعك والحلويات المتنوعة.

الجدير بالذكر أن هذه التمور كانت قد سُلّمت لمنظمة الأغذية العالمية؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- بالموافقة على تخصيص 480 طنًّا من التمور لبرنامج الغذاء العالمي في الأردن.