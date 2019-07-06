مروان دا كوستا: أعتذر للجمهور المغربي

المواطن - مروة نبيل

اعتذر مدافع نادي الاتحاد والمنتخب المغربي الأول، مروان دا كوستا عن الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، بعد الخسارة ضد بنين بركلات الترجيح.

دا كوستا يعتذر

وقال دا كوستا: “من الصعب أن نتقبل الطريقة التي خسرنا بها، لقد كان خطأ صغيراً كلفنا الهدف الأول، لم أراقب مسجل الهدف جيداً، وأتحمل مسؤوليته، لذلك أعتذر للجمهور المغربي عن ذلك”.

وتابع نجم نادي الاتحاد تصريحاته قائلًا: “المنتخب المغربي نجح في العودة للمباراة، وبحث عن تسجيل الهدف الثاني لكنه لم يوفق”.

وأضاف: “مسؤولية الإقصاء جماعية، نشعر بالاستياء لأننا لم ننجح في إسعاد الجمهور المغربي، مع الأسف لم نكن في أفضل حال من أجل القيام بذلك، وكذا لم نسعد بعض اللاعبين الذين لعبوا آخر كأس أمم أفريقيا في مشوارهم”.

المغرب ضد بنين

وكان منتخب أسود الأطلسي قد تألق في منافسات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وحقق العلامة الكاملة ليتأهل إلى ثمن النهائي كمتصدر المجموعة، ولكنه خذل الجماهير في مباراة المغرب ضد بنين وودع المسابقة.

واتسمت مباراة المغرب ضد بنين بالندية الكبيرة، ونجح منتخب بنين في إحراج أسود الأطلس، وتقدم عليه في الدقيقة 53، قبل أن يُسجل يوسف النصيري التعادل في الدقيقة 75، وأهدر حكيم زياش ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي في مباراة المغرب ضد بنين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليلجأ الحكم إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب بنين، ليُحقق أولى مفاجآت الكان 2019، ويُقصي أسود الأطلس.