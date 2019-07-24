مسجد قرية العين بدون إمام وخطيب

المواطن - محمد المقصّي - الباحة

يعد مسجد قرية العين من المساجد القديمة في الباحة، الذي يحتاج في الوقت الحالي لخطيب وإمام رسمي كما يحتاج صيانة شاملة وترميمًا وتوسعة.

المسجد الذي تم بناؤه على نفقة أحد المحسنين قبل عشرات السنين الآن يحتاج لصيانة شاملة وترميم كامل، خاصة أنه حاليًّا لا يتسع للمصلين من داخل القرية وخارجها، وبحاجة عاجلة وماسة إلى توسعة.

الأهالي عبر “المواطن” يطالبون بسرعة إيجاد إمام وخطيب، فالوضع الحالي سبب مشقة للكثير؛ وذلك للذهاب للمساجد البعيدة لأداء الفرائض وصلاة الجمعة، حيث إن المسجد حتى الوقت الحالي يقوم عليه محتسبون من أهل الخير لأداء الصلاة بجماعة القرية.

ويناشد الأهالي المسؤولين بفرع وزارة الأوقاف بمنطقة الباحة بتكليف إمام لمسجد القرية، وعمل صيانة وتوسعة.