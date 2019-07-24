مسجد قرية العين بدون إمام وخطيب

مسجد قرية العين بدون إمام وخطيب

2019/07/25
الساعة 12:57 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
1670
0
طباعة
المواطن - محمد المقصّي - الباحة

يعد مسجد قرية العين من المساجد القديمة في الباحة، الذي يحتاج في الوقت الحالي لخطيب وإمام رسمي كما يحتاج صيانة شاملة وترميمًا وتوسعة.

المسجد الذي تم بناؤه على نفقة أحد المحسنين قبل عشرات السنين الآن يحتاج لصيانة شاملة وترميم كامل، خاصة أنه حاليًّا لا يتسع للمصلين من داخل القرية وخارجها، وبحاجة عاجلة وماسة إلى توسعة.

الأهالي عبر “المواطن” يطالبون بسرعة إيجاد إمام وخطيب، فالوضع الحالي سبب مشقة للكثير؛ وذلك للذهاب للمساجد البعيدة لأداء الفرائض وصلاة الجمعة، حيث إن المسجد حتى الوقت الحالي يقوم عليه محتسبون من أهل الخير لأداء الصلاة بجماعة القرية.

ويناشد الأهالي المسؤولين بفرع وزارة الأوقاف بمنطقة الباحة بتكليف إمام لمسجد القرية، وعمل صيانة وتوسعة.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم