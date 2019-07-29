مسرحي يصل معسكر ضمك

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ضمك عن وصول نجم الفريق الأول لكرة القدم، سلطان مسرحي، اليوم الاثنين، إلى المعسكر الخارجي المقام حاليًّا في تونس.

وأوضح حساب نادي ضمك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن تأخر انضمام سلطان مسرحي إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم، بسبب احتفاله بزواجه الأسبوع الماضي في مدينة الدمام.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك معسكرًا خارجيًّا في تونس، ويلعب خلاله عدة مباريات ودية؛ أملًا في الاستعداد بأفضل شكل ممكن لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك تألق بشكل لافت في الموسم الماضي خلال منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ونجح في التأهل إلى الدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه.