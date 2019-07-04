مسيرة دراجات نسائية تُكافح المخدرات في جامعة الأميرة نورة

المواطن - واس

تنظم إدارة الإشراف النسوي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات اليوم الخميس، مسيرة الدراجات النسائية ، تزامناً مع ‎اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وستنطلق المسيرة الساعة السابعة مساء داخل نادي الأعضاء للسيدات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في مدنية الرياض ، يوزع من خلالها مطويات توعوية وتثقيفية عن ظاهرة انتشار المخدرات وأثرها على الفرد والمجتمع ، وفوائد الرياضة ، إلى جانب العديد من الفعاليات المصاحبة .

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات أقرته الأمم المتحدة في 26 يونيو من كل عام , ويشارك فيه الأفرادُ والمجتمعات المحلية والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم، بهدف زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسة التي تسببها المخدرات غير المشروعة في المجتمع ، وتعزيز العمل الدولي لإيجاد مجتمع عالمي خالٍ من المخدرات.

من ناحية أخرى، ذكرت تقارير صحافية أن نادي النصر بات قريبًا من اختيار ملعب جامعة الأميرة نورة، من أجل إقامة مباريات الموسم المقبل عليه.

وبعد تسلّم النصر لإدارة الملعب الجديد، سيتفق العالمي مع إحدى الشركات الأوروبية لتطوير أرضية الملعب.