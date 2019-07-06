مشروع القدية .. عاصمة الترفيه التي ينتظرها العالم بشغف

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

عاد مشروع مدينة القدية الترفيهي الضخم مجددًا لدائرة الأضواء العالمية، بوصفه أحد أكبر المشاريع الترفيهية في المملكة، والتي تحقق العديد من المحاور الرئيسية لرؤية 2030 الشاملة لتنويع الاقتصاد.

الكشف عن الخطة الرئيسية لشركة القدية، والتي ستُنفذ وفقًا للعديد من المبادئ المركزية لرؤية 2030، بدءاً من الترفيه والرياضة وصولًا إلى الفنون، ستلبي أيضًا العديد من المتطلبات الاقتصادية مثل إيجاد فرص العمل الجديدة واستغلال الخبرات والتوسع الإنشائي، حسب ما ذكرت مجلة “إن بارك” الأمريكية.

فرص اقتصادية هائلة

من خلال الجمع بين عناصر أسلوب حياة نشط وصحي وطموح، ستوفر القدية فرصًا اقتصادية هائلة، وآلاف الوظائف الجديدة التي ستحفز تطوير قطاعات مختلفة، وتسهم في تحقيق اقتصاد متنوع ومزدهر.

وقالت المجلة الأمريكية: القدية تعتمد على عملية تصميم واسعة النطاق تؤدي إلى ترتيب مدروس بدقة يكمل المشهد الطبيعي الخلاب ويخلق سلسلة من الاستكشافات التي بدورها تشجع على اكتشاف مجموعة واسعة من الأنشطة المدرجة في الخطة والاستمتاع بها.

عاصمة الترفيه

وقال مايكل رينينجر، الرئيس التنفيذي للشركة: “يتقاسم الشعب السعودي الرغبة العالمية في إثراء الخبرات، وخطتنا تسمح للقدية بفتح مجالات الوصول إلى هذه التجارب بطريقة جديدة وذات صلة بالثقافة، ومن ثم تشجيع المساعي الشخصية والمهنية التي تعزز الإثراء”.

توفير القدية للعديد من العوامل الجاذبة للراغبين في الرياضة أو الفنون وغيرها من الأنشطة، يجعلها واحدة من أهم المدن المعنية بالشأن الترفيهي على مستوى الشرق العالم بشكل عام، منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، الأمر الذي بدوره يجعلها عاصمة الترفيه في المملكة.