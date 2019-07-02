مشروع القدية يعلن عن وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض

المواطن - الرياض

علن مشروع القدية (تعود ملكية مشروع القدية إلى صندوق الاستثمارات العامة ويعد أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في المملكة) عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير علاقات الموظفين، ومدير تطوير المواهب)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير علاقات الموظفين (Employee Relations Manager):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال.

– خبرة لا تقل عن خمس سنوات في علاقات الموظفين.

2- مدير تطوير المواهب (Talent Development Manager):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو الأعمال التجارية أو تخصص ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال ذي صلة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/07/02م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- مدير علاقات الموظفين (Employee Relations Manager):

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2- مدير تطوير المواهب (Talent Development Manager):

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