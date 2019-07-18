مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية بالأرقام

المواطن - الرياض

يستهدف مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية؛ توسيع مساحة الرقعة الخضراء، وتهيئة بيئة مناسبة تُسهم في تحسين جودة الحياة.

ونشر حساب رؤية السعودية 2030 عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنفوجرافيك يُوضح تفاصيل المشروع بالأرقام.

وتبلغ قيمة المشروع أكثر من 1.6 مليار ريال، كتكلفة إجمالية، ويستغرق تنفيذ المشروع قرابة الـ30 شهراً.

يقع مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية على طريق جدة غرب الرياض، وتبلغ مساحته 2 مليون متر مربع.

ويضمّ المشروع حدائق نباتية متنوعة، ومجموعة من المرافق والخدمات، ومضامير رياضة المشي، وساحة للاحتفالات والفعاليات.

وكذلك يضم المشروع، مواقف للسيارات، ومطاعم ومقاهي، ومتحفاً نباتياً.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – وجّه باستكمال تنفيذ مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية بمدينة الرياض بوصفه مشروعاً واحداً متكاملاً دون تجزئته إلى مراحل، وذلك بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – ، لإعادة المشروع لمساره الطبيعي، وتوفير جميع متطلباته ليقام وفق الدراسات والتصاميم التي أعدتها أمانة منطقة الرياض.

وقد وقع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم عقد استكمال المشروع الذي يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في زيادة الرقعة الخضراء بالمملكة متوافقاً مع برامج تحسين جودة الحياة.