مشكلة تواجه الأخضر في غرب آسيا

المواطن - محمد سمعه

يستعدّ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب الوطني يوسف عنبر للمشاركة في بطولة غرب آسيا 2019 والتي تُقام في دولة العراق.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات: ” البحرين، الأردن والكويت”.

المشكلة الرئيسية

وكشف الناقد الرياضي بندر الرزيحان عن المشكلة الرئيسية التي ستواجه الأخضر خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا.

تحدّث بندر الرزيحان قائلًا: المنتخب السعودي سيواجه مشكلة اللياقة البدنية عندما يخوض بطولة غرب آسيا، لأننا في بداية الموسم ومخزون اللياقة عند معظم لاعبي الأخضر غير متواجد.

وأضاف الرزيحان: الشيء الوحيد المطمئن هو أن معظم الدوريات العربية متوقفة، كما أن مستويات الأخضر مع المنتخبات المشاركة متقاربة.

وكان الأخضر عانى من غموض الرؤية حول وضع جدول الإعداد لبطولة غرب آسيا في الفترة الأخيرة.

ولا يزال الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، يبذل قصارى جهده من أجل التعاقد مع المدرب الجديد للأخضر.

وتُشير التقارير الصحافية إلى أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب المغربي سابقًا، أصبح قريبًا للغاية من تدريب المنتخب السعودي.

سيخوض الأخضر، مباراته الأولى في بطولة غرب آسيا أمام منتخب الكويت يوم 4 أغسطس المقبل.