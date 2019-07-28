مشكلة جديدة لـ ريال مدريد مع بيل

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي ريال مدريد الإسباني، قريبًا من بيع اللاعب الويلزي غاريث بيل لنادي جيانغسو سننج الصيني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد أعرب عن رغبته في رؤية بيل خارج أسوار الريال.

وذكر موقع LE 10 SPORT الفرنسي أن جوناثان بارنيت وكيل أعمال غاريث بيل رفض رفضًا تامًا الحديث عن اقتراب موكله من الانضمام لصفوف نادي جيانغسو سننج الصيني، مما يُسبب حرجًا للريال.

وكانت صحيفتا ماركا وأس الإسبانيتين تحدثتا عن أن غاريث بيل سيتقاضى 22 مليون يورو سنويًا كراتب في صفوف نادي جيانغسو الصيني.

وانضم غاريث بيل لصفوف ريال مدريد في صيف عام 2013 قادمًا من صفوف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ويذكر أن الفرنسي زيدان مدرب ريال مدريد تعرض لانتقادات عنيفة، خلال مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد الودية والتي أُقيمت صباح أمس السبت، خاصة أن الريال خسر بسباعية مقابل ثلاثة أهداف.