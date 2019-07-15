مشهد مؤلم.. تشييع 4 شباب ضحايا حادث مركز خاط

المواطن - أحمد الشهري – المجاردة

تقدّم محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح ورئيس مركز خاط علي بن ناصر الطارقي جموع المصلين الذين أدّوا صلاة الميت عقب صلاة العصر لهذا اليوم على أربعة من الشبان من مركز خاط التابع لمحافظة المجاردة والذين وافتهم المنية إثر حادث مروري مروع وقع في مركز خاط مساء أمس.

ونجم عن الحادث وفاة 4 شباب في العقد الثاني من أعمارهم وإصابة شابين آخرين إصابات خطرة.

وقد قدم محافظ المجاردة تعازيه لذوي المتوفين سائلاً الله جل وعلا أن يتقبل الموتى برحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

كما قام محافظ المجاردة صباح اليوم بالوقوف على موقع الحادث برفقة مدير شعبة مرور المجاردة الرائد ناصر بن محمد الشهري وعقب ذلك انتقل محافظ المجاردة لمستشفى المجاردة العام ليطمئن على الأشخاص المصابين إثر هذا الحادث.

كما قام بجولة تفقدية لسير العمل بالمستشفى وزيارة المرضى والتأكد من تقديم جميع الخدمات وتوفير سبل الراحة لهم، وفي ختام الزيارة قدّم محافظ المجاردة شكره وتقديره لنائب مدير مستشفى المجاردة العام الأستاذ شبيلي البارقي وجميع منسوبي المستشفى على ما يقومون به من جهود وحثهم على بذل المزيد من الجهد في سبيل خدمة المرضى سائلا المولى عز وجل لهم التوفيق والسداد.