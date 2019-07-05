مصادرة أكبر كمية مخدرات في العالم قادمة من سوريا

المواطن - متابعة

صادرت السلطات اليونانية، اليوم الجمعة، ما وصفته بأكبر كمية مخدرات من نوعها يتم ضبطها في العالم قادمة من سوريا، تزيد قيمتها عن نصف مليار يورو.

وقالت وحدة الجرائم المالية: إن خفر السواحل وضباط مكافحة المخدرات صادروا 3 حاويات مليئة بالأمفيتامينات.

وشارك في العملية 20 ضابطًا، وتمت مصادرة 5.25 طن من المخدر، على شكل 33 مليون قرص كبتاغون من حاويات تم شحنها من سوريا، وفق ما ذكرت “رويترز”.

وأشارت وحدة الجرائم المالية في بيان: “هذه أكبر كمية تتم مصادرتها عالميًّا مما يحرم الجريمة المنظمة من عائدات تتجاوز 660 مليون دولار (587.45 مليون يورو)”.

وأوضحت أن السلطات اليونانية تحاول تحديد ما إذا كانت الوجهة الأخيرة للشحنة هي الصين، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل.