مصر تجدد حبس ابنة الإرهابي الهارب يوسف القرضاوي

المواطن - متابعة

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة حبس علا القرضاوي ابنة الإرهابي الهارب يوسف القرضاوي، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها.

وتواجه ابنة القرضاوي المقيم في قطر اتهامات بالانضمام والمشاركة في تمويل جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون وذلك من داخل محبسها.

وكشفت التحقيقات التي تُجريها النيابة بناء على محضر تحريات الأمن الوطني بقيام المتهمة بتنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجماعة الإرهابية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة بحسب صحيفة الأهرام.