مصر ترفع أسعار البنزين لأكثر من 22 %

المواطن - متابعة

دخلت الزيادة الجديدة في أسعار البنزين في مصر حيز التنفيذ اعتباراً من التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة حيث شهدت الأسعار زيادات تجاوزت 22 % في بعض الحالات.

وقالت وزارة البترول المصرية في بيان إن سعر البنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات للتر (0.54 دولار) من 7.75 جنيه بارتفاع 16.1 بالمئة، كما زاد سعر السولار إلى 6.75 جنيه للتر من سعر 5.50 جنيه.

وشُوهدت طوابير السيارات تصطف في محطات الوقود في ساعات متأخرة من ليلة البارحة للحصول على البنزين بعدما سرت شائعات بتطبيق الزيادة الجديدة اعتباراً من اليوم.

وذكرت الوزارة أنها رفعت سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات للتر (0.48 دولار) من 6.75 جنيه بزيادة نحو 18.5 بالمئة، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه (0.4 دولار) من سعر 5.50 جنيه، بزيادة 22.7 بالمئة.

وهذه هي الزيادة الرابعة في أسعار الوقود التي تطبقها مصر منذ 2014 وكان من المتوقع أن تتم مطلع شهر يوليو، بداية السنة المالية في مصر، لكن تم إرجاء تطبيق الزيادة لتفويت الفرصة على مَن يقوم بتخزين البنزين والسولار ترقباً لرفع الأسعار للاستفادة بفارق الزيادة.

كذلك ارتفع سعر أسطوانات غاز الطهي بنسبة 30 في المئة، ليزيد من 50 جنيهاً (3 دولارات) إلى 65 جنيهاً للاستخدام المنزلي، ومن 100 جنيه (6 دولارات) إلى 130 جنيهاً للاستخدام التجاري.

وكانت وزارة المالية المصرية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه (3.18 مليار دولار)، مقارنة مع 89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.

وكانت مصر قالت لصندوق النقد الدولي في رسالة نشرت في أبريل الماضي، في إطار مراجعة لبرنامج قروض لمصر حجمه 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، إنها ستلغي الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول يونيو.

وبدأ برنامج القروض في 2016 وهو مرتبط بإصلاحات تضمنت تخفيضا في قيمة الجنيه المصري، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.