مصر تشيع يوسف شريف رزق الله

المواطن - متابعة

شيّعت مصر اليوم الناقد السينمائي والمخرج يوسف شريف رزق الله، الذي وافته المنية بعد وعكة صحية من مسجد السلطان حسن وسط القاهرة عن عمر يناهز الـ 77 عاماً.

ونشرت جمعية نُقاد السينما المصريين بياناً في صفحتها على فيسبوك نعت فيه رزق الله الذي قالت عنه إنه أحد مؤسسي الجمعية والمدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والمُعلم الذي غرس حب السينما في القلوب.

كما نعته إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في بيان واصفة إياه بأنه الرجل الذي ساهم في زرع حب السينما في آلاف القلوب.

والمعروف أن يوسف شريف رزق الله، مواليد 5 سبتمبر 1942 اشتهر بتقديمه لبرامج أوسكار، سينما في سينما، وأيام وليالي، كما شارك الإعلامية درية شرف الدين في تقديم الكثير من حلقاتها برنامجها الشهير نادي السينما.

درس رزق الله في مدرسة الجزويت عام 1961، قبل أن يتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1966. وقد عمل محرراً ثم رئيساً للتحرير للنشرات الإخبارية في مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري.

أصبح رئيساً لقناة النيل الدولية من عام 1997 حتى عام 2002، كما شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولي بمدينة الإنتاج الإعلامي، ورئيس جهاز السينما بالمدينة.

عُرف اسم رزق الله بين قطاع عريض من الجمهور من خلال إعداد وتقديم العديد من البرامج السينمائية بالتلفزيون المصري وكذلك رسائل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان كان وغيرهما.

عمل كسكرتير فني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام 1987 ثم أصبح مديراً فنياً للمهرجان منذ سنة 2000.