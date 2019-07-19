مصر تهزم أخضر الشاطئية

المواطن - محمد سمعه

تعرض المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، للخسارة من المنتخب المصري برباعية مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الثانية في بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية.

ويذكر أن اللاعبين مهند الصبحي وصالح القرني هما من أحرزا هدفي المنتخب السعودي في شباك المنتخب المصري.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي، سيواجه المنتخب الإماراتي السبت الموافق 20 يوليو من أجل تحديد صاحب المركز الثالث في بطولة نيوم الدولية.

وحرص نجوم الكرة السعودية محمد عبدالجواد وصالح النعيمة وأحمد جميل على دعم المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية قبل مواجهة المنتخب المصري.

ويذكر أن المنتخب السعودي، كان هزم المنتخب الصيني بسداسية مقابل خمسة أهداف في لقاء الجولة الأولى قبل مواجهة المنتخب المصري.

وستُختتم بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية السبت.