مصر ضد جنوب إفريقيا .. التاريخ ينصف الفراعنة في الكان

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019، المُقرر إقامتها، مساء يوم غد السبت.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من الكان 2019، بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، فيما جاء صعود جنوب إفريقيا ضمن أفضل ثوالث في البطولة القارية، عقب حصده 3 نقاط من الفوز على ناميبيا.

مصر ضد جنوب إفريقيا

ولعبت مصر ضد جنوب إفريقيا مباراتين من قبل ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، ونجح منتخب الفراعنة في حسم المواجهتين لصالحه، ما يُعد بمثابة الفأل الحسن لأصحاب الأرض قبل مباراة الغد.

وكانت أول مباراة لمنتخب مصر ضد جنوب إفريقيا ضمن منافسات دور المجموعات في الكان 1996، ونجح الفراعنة في تحقيق الفوز بهدف دون رد، سجله النجم أحمد الكأس.

وتعود ثاني مباراة لمنتخب مصر ضد جنوب إفريقيا إلى المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 1998، وتمكن منتخب الفراعنة من الفوز بثنائية، سجلها النجم أحمد حسن والمتألق طارق مصطفى.

تاريخ مواجهات مصر ضد جنوب إفريقيا

وسبق أن لعبت مصر ضد جنوب إفريقيا 11 مباراة، 7 مواجهات ودية، ومباراتين ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى مواجهتين في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات الكان.

وكانت الغلبة لصالح منتخب البافانا في مباريات مصر ضد جنوب إفريقيا السابقة، حيث نجح في تحقيق الفوز 6 مرات، وفاز الفراعنة 4 مرات، وانتهت مواجهة واحدة بالتعادل السلبي.