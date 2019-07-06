مصر ضد جنوب إفريقيا .. الفراعنة يُودعون أمم إفريقيا بأداء مُهين

المواطن - محمد سمعه

ودع المنتخب المصري الأول لكرة القدم بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 من دور ثمن النهائي، وذلك عقب الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

وبدأ الشوط الأول من مباراة مصر وجنوب إفريقيا بأداء مُخيب للأمال من قبل الفراعنة، حيث لم ينجح المنتخب المصري في خلق أي فرص هجومية على مرمى منتخب جنوب إفريقيا.

وخلال الشوط الأول من المباراة، كان المنتخب الجنوب إفريقي قريبًا للغاية من إحراز أكثر من هدف، لكن تألق الحارس المصري محمد الشناوي حال دون ذلك.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مصر وجنوب إفريقيا بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، استمر الأداء السلبي والمخيب من قبل المنتخب المصري مما سمح لمنتخب جنوب إفريقيا بالبحث عن إحراز الهدف الأول.

وتمكن منتخب جنوب إفريقيا من إحراز الهدف الأول له والهدف الوحيد في المباراة عبر اللاعب ثيمبيتكوسي لورش في الدقيقة الخامسة والثمانين.

ولم يفلح منتخب مصر في إحراز هدف التعادل لتنتهي المباراة بفوز منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

ويذكر أن منتخب جنوب إفريقيا، سيواجه منتخب نيجيريا في دور الثمانية يوم الأربعاء المقبل.