مصر ضد جنوب إفريقيا .. ثبات التشكيل سلاح أجيري

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا المقرر إقامتها، مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مواجهات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019”.

مصر ضد جنوب إفريقيا

وتأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى ثمن نهائي الكان 2019، بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، فيما صعدت جنوب إفريقيا بعد احتلالها المركز الثالث في المجموعة الرابعة.

ومن المتوقع أن يعتمد مدرب الفراعنة، المكسيكي خافيير أجيري على التشكيلة ذاتها التي دفع بها في المواجهات السابقة خلال مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم، للحفاظ على ثبات التشكيل والتفاهم بين اللاعبين.

وتعرض أجيري لانتقادات خلال الفترة الماضية، وطالبته الجماهير بإبعاد بعض اللاعبين عن التشكيلة الأساسية لتراجع مستواهم وفي مقدمتهم محمد النني وعبدالله السعيد، إلا أن المدرب المكسيكي يُفضل ثبات التشكيل في مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم.

التشكيل المتوقع

ويتوقع أن يكون تشكيل الفراعنة في مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم، كالتالي؛ في حراسة المرمى محمد الشناوي، وفي الدفاع؛ أحمد المحمدي، محمود علاء، أحمد حجازي وأيمن أشرف.

ويقود وسط الفراعنة في مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم، طارق حامد، محمد النني وعبدالله السعيد، والثلاثي الهجومي محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه ومروان محسن.