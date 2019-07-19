مطالب بعد تركيب كاميرات على ألعاب الأطفال بالخرج

مطالب بعد تركيب كاميرات على ألعاب الأطفال بالخرج

2019/07/19
الساعة 7:29 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الخرج

أعلنت بلدية محافظة الخرج عن بدء تركيب الكاميرات بالحدائق العامة بالمحافظة في الأجزاء المخصصة لألعاب الأطفال.

وأشاد مواطنون ومقيمون بهذه الخطوة من البلدية التي تأتي للحد من ما وصفوه بـ”العبث والفساد”.

وطالب البعض بتدشين غرفة عمليات تتابع الأوضاع في الحدائق العامة وأماكن الأطفال بشكل مباشر، خاصةً في أوقات الذروة مع تغريم المخالفين بشكل فوري، فيما طالب آخرون بصيانة جميع الألعاب؛ حيث إن أكثرها لا يصلح للاستعمال وتشكل خطرًا على الأطفال، خاصةً مع ظهور خرسانة على سطح الأرض؛ مما يسبب الجروح والخدوش لهم.

 



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