معتز هوساوي .. قهر الإصابة ويحلم باستعادة التألق

المواطن - مروة نبيل

اقترب معتز هوساوي من العودة للمشاركة في المباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يُعاني منها.

هوساوي يقترب:

ويستعد المدافع معتز هوساوي لإجراء فحوصات طبية أخيرة قبل العودة للمشاركة مع الأهلي مجددًا، حيث سيُجري تحاليل طبية وتصويرًا بالأشعة في المستشفى الأمريكي بالعاصمة الفرنسي باريس، صباح اليوم الثلاثاء.

وأثبتت الفحوصات الأولية التي أجراها معتز هوساوي سلامته من العارض الصحي الذي تعرض له في الموسم الماضي وجاهزيته لممارسة كرة القدم بشكل طبيعي خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أسعد جماهير الأهلي.

معتز هوساوي:

وتعرض معتز هوساوي لوعكة صحية بداية منافسات الموسم الماضي، وخضع لفحوصات طبيب أثبتت معاناته من انسداد في الشريان الرئوي، ليغيب عن النادي الأهلي لمدة عام تقريبًا.

وحصل هوساوي على موافقة طبية من أجل إجراء بعض التدريبات اللياقية نهاية منافسات الموسم الماضي، ويتواجد في معسكر الأهلي الخارجي حاليًا، ويخوض التدريبات الجماعية، ولكنه لم يُشارك في المباريات الودية.

استعادة التألق:

ويحلم معتز هوساوي، صاحب الـ27 عامًا، بالحصول على الضوء الأخضر والمشاركة في وديات الأهلي استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد؛ أملًا في الإعداد بدنيًّا وفنيًّا بشكل مميز.

وكان معتز هوساوي واحدًا من أبرز لاعبي النادي الأهلي والدوري السعودي للمحترفين موسم 2017/ 2018، حيث قدم أداء مميزًا على الصعيدين الدفاعي والهجومي، قبل أن تبعده الإصابة عن منافسات الموسم الماضي.