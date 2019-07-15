معدل فوز أبطال الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

نجح فريقا النصر والهلال في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين مرتين لكل منهما خلال آخر 5 سنوات، فيما حقق النادي الأهلي البطولة مرة واحدة.

وكشف موقع الدوري السعودي للمحترفين عن إحصائية لمعدل فوز أبطال المسابقة خلال آخر 5 سنوات، وأوضح أن منافسات موسم 2016/ 2017 هي الأعلى نسبة من حيث الانتصارات.

الدوري السعودي للمحترفين

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2016/ 2017، وحقق الفوز في 21 لقاء خلال 26 جولة، بنسبة فوز وصلت إلى 80.7%.

ويُعد موسم 2014/ 2015 الذي حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لقب الدوري السعودي للمحترفين لصالحه، هو ثاني أعلى نسبة فوز، حيث حقق العالمي 20 انتصارًا خلال 26 جولة بنسبة وصلت إلى 76.9%.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2015/ 2016، بنسبة فوز وصلت إلى 73.03%، بعد فوزه في 19 مباراة من أصل 26 لقاء.

وتُوج الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2017/ 2018 بنسبة فوز بلغب 61.5%، بعد فوزه في 16 مباراة من 26 جولة، وانتزع النصر البطولة الموسم الماضي بثوبها الجديد بعد زيادة عدد الفريق إلى 16 ناديًا.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 30 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/ 2019، ونجح في تحقيق الفوز خلال 22 لقاء، لتصل نسبة انتصاراته إلى 73.7%.