معسكر الرياض يُجهز منتخبي الناشئين والشباب للتايكوندو

المواطن - مروة نبيل

يختتم منتخبا الناشئين والشباب للتايكوندو استعداهما في معسكر الرياض، يوم الثلاثاء المقبل، استعدادًا للمشاركة في بطولة آسيا الثالثة للناشئين والعاشرة للشباب.

ونشر حساب الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لاستعدادات منتخبي الناشئين والشباب للتايكوندو، وتمنى لهم التوفيق في البطولة الآسيوية.

ومن المقرر أن تحتضن العاصمة الأردنية عمان بطولة آسيا الثالثة للناشئين والعاشرة للشباب خلال الفترة من 20 حتى 24 من شهر يوليو الجاري.

ويأمل منتخبا الناشئين والشباب للتايكوندو الظهور بشكل مميز في منافسات البطولة الآسيوية، وحصد المراكز الأولى في المسابقة القارية.