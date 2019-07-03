معسكر سلوفينيا يُجهز الاتفاق للموسم الجديد

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق عن انطلاق المعسكر الخارجي للفريق الأول لكرة القدم في مدينة ماريبور في سلوفينيا خلال الفترة من 15 يوليو وحتى الخامس من شهر أغسطس المقبل، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق للمشاركة في التمارين الجماعية قبل 10 أيام تقريبًا، ووضع المدرب خالد العطوي برنامجًا مكثفًا لتجهيز اللاعبين، حيث حرص على رفع اللياقة البدنية، عن طريق خوض تدريبين يوميًا.

وتأمل إدارة نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل حسم ملف اللاعبين الجدد سريعًا، لتجهيز الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز قبل معسكر سلوفينيا، من أجل الظهور بشكل جيد في منافسات الموسم الرياضي المقبل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق قد أنهى منافسات الموسم الماضي في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة.