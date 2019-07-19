معلم وعلاوته غير ثابتة فما موقفه من دعم الإسكان ؟

المواطن - الرياض

وجه معلم استفسارًا إلى وزارة الإسكان بشأن موقفه من دعم الوزارة للحصول على منتجاتها، خاصةً وأن علاوته غير ثابتة ويريد توقيع عقد ضمن الشراء من الخارطة.

وردت الإسكان على الاستفسار بالقول: إنه يمكن الاتفاق مع الجهة الممولة بخصوص ذلك، علمًا أنه في حال تم توقيع العقود النهائية، فالدعم ثابت والأقساط ثابتة، متابعةً أنه يمكن الاطلاع على البنود قبل التوقيع على العقود النهائية.

وشددت الإسكان على أن من يكون مطابقًا للشروط سيتم دعمه، ولمعرفة جميع الشروط واللوائح الخاصة بالوزارة يمكن زيارة اللائحة التنفيذية من خلال الرابط التالي: هنا

في سياق آخر، أوضحت الإسكان أنه في حال تم تخصيص منتج أرض يعطى المستفيد مهلة ستة أشهر لاستخراج رخصة بناء وسنة لبدء البناء وثلاث سنوات لاكتمال البناء، ولا يمتلك الصك إلا بعد الانتهاء من بناء الأرض وتقديم شهادة إتمام البناء، ويتم احتساب المدة من تاريخ توقيع العقد واستلام المنتج.