مفاجآت النصر لـ الهلال مستمرة

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي النصر في توجيه صدمة من العيار الثقيل لـ جاره نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بالتعاقد مع أحد لاعبيه.

وتُشير التقارير الإخبارية إلى نية نادي النصر التعاقد مع اللاعب متعب المفرج مدافع نادي الهلال، والذي لعب في الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع نادي التعاون.

ليست المرة الأولى:

ولا تُعد المرة الأولى والتي يخطط فيها النصر لتوجيه ضربات لغريمه نادي الهلال في سوق الانتقالات، حيث سبق لـ النصر أن أبدى اهتمامه بضم اللاعب سالم الدوسري، لكن إدارة الهلال تُسابق الزمن حاليًّا من أجل تجديد عقده.

أما المفاجأة الثانية، فكانت إعلان نادي النصر لرغبته في التعاقد مع اللاعب البيروفي أندري كاريلو لاعب بنفيكا البرتغالي والمعار حاليًّا لـ الهلال، لكن الزعيم بات قريبًا من شراء اللاعب البيروفي بصورة نهائية.

ويسعى نادي الهلال لإبطال مفعول المفاجأة الثالثة والتي يُحضرها نادي النصر، وهي تجديد عقد المدافع متعب المفرج في الفترة المقبلة.

ويذكر أن عقد متعب المفرج سينتهي مع نادي الهلال في شهر أغسطس المقبل، وارتبط اسمه بالرحيل عن الزعيم خاصة بعد نجاح الهلال في ضم المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، والاقتراب من تجديد عقد اللاعب محمد جحفلي.

وتألق متعب المفرج مع نادي التعاون في موسم 2018-2019، حيث فاز مع سكري القصيم بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي الاتحاد في شهر مايو الماضي.