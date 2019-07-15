مفاجأة سارة لـ الهلاليين

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الهلال قريبًا للغاية من إعلان تعاقده بشكل دائم مع اللاعب البيروفي أندري كاريلو من صفوف نادي بنفيكا البرتغالي.

وذكرت تقارير إخبارية اليوم، أن نادي الهلال توصل لشبه اتفاق مع فريق بنفيكا، لشراء عقد اللاعب كاريلو بصورة نهائية.

ويذكر أن نادي الهلال كان جهز عرضًا ماليًّا قدره 13 مليون يورو، لكن بنفيكا طلب الحصول على 15 مليون يورو للتفريط في كاريلو بصورة دائمة لأزرق العاصمة.

وتألق اللاعب أندري كاريلو بصورة مميزة مع منتخب البيرو في بطولة كأس كوبا أمريكا 2019، والتي أُقيمت في البرازيل، حيث ساهم في صعود المنتخب البيروفي للمباراة النهائية.

وكان أندري كاريلو انضم لـ صفوف الهلال على سبيل الإعارة من بنفيكا في صيف عام 2018، وقيل: إن نادي النصر سيتحرك لضم اللاعب البيروفي في حال لم ينجح الهلال في شرائه بصورة نهائية.

ويخوض نادي الهلال حاليًّا معسكرًا إعداديًّا للموسم الجديد في دولة النمسا، تحت قيادة مدربه الروماني رازفان لوسيسكو.