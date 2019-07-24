مفاجأة من النصر لـ حمد الله وجماهيره

المواطن - محمد سمعه

طلب اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مؤخرًا زيادة عقده ماليًّا والحصول على مكافأة التتويج بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي.

وقدم حمد الله موسميًّا استثنائيًّا مع نادي النصر في موسم 2018-2019، حيث تُوج بلقب هداف الدوري السعودي وأفضل لاعب أجنبي في الدوري عن الموسم الماضي.

وفي ظل طلب حمد الله زيادة راتبه، بعد اهتمام نادي الكويت الكويتي وأحد الأندية الإيطالية، بالتعاقد مع حمد الله، يُمكن القول إن إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت وافقت على تحقيق مطلب حمد الله وزيادة عقده.

وقالت تقارير صحافية: إن راتب حمد الله الجديد سيتخطى الـ20 مليون ريال في الموسم الواحد، بعدما كان يحصل على 11 مليون ريال.

تُعتبر هذه الخطوة، بمثابة خطوة ذكية من إدارة نادي النصر والتي تسعى للاحتفاظ بكل نجومها المؤثرين من أجل المنافسة على الفوز بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي والمنافسة في جميع البطولات.

وكان حمد الله انضم يوم الاثنين الماضي لمعسكر العالمي في البرتغال استعدادًا للموسم الجديد، بعدما قضى عطلته الصيفية عقب استبعاده من قائمة منتخب المغرب والذي شارك في كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.