مفخخة تستهدف شخصيات مهمة بالصومال

المواطن - متابعة

أكد ضابط بالشرطة الصومالية، اليوم الجمعة، أن سيارة ملغومة انفجرت داخل فندق بمدينة كيسمايو الساحلية، حيث كان شيوخ قبائل ونواب مجتمعين لمناقشة الانتخابات المحلية المقبلة، ثم أعقبه إطلاق أعيرة نارية.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية الإرهابية التي لها صلات بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم الذي قالت إن انتحاريًّا نفذه.

وقال الرائد محمد عبدي لرويترز من كيسمايو: “وقع انفجار في فندق يقع في قلب كيسمايو وأعقبه إطلاق أعيرة نارية.. كان شيوخ قبائل ونواب يعقدون اجتماعًا هناك. من المبكر معرفة إن كان هناك أي ضحايا”.