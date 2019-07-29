مقاتلات التحالف تدمّر غرفة عمليات للميليشيا في صعدة

المواطن - واس

دمّرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم غرفة عمليات تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة شمالي اليمن.

وأوضح موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت اليوم غرفة عمليات للمليشيا في وادي “حضوان” الواقع في محيط مركز مديرية كتاف، مما أدى إلى تدميرها، ومصرع عدد من عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية.

وفي السياق ذاته دكّت مقاتلات دعم الشرعية تجمعات لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في وادي “الفحلوين” بالمديرية نفسها، ما نتج عنها سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الإرهابية، وتدمير آليات تابعة لها.