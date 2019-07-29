مقاتلات التحالف تدمّر غرفة عمليات للميليشيا في صعدة

مقاتلات التحالف تدمّر غرفة عمليات للميليشيا في صعدة

2019/07/29
الساعة 11:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1670
0
طباعة
المواطن - واس

دمّرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم غرفة عمليات تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة شمالي اليمن.
وأوضح موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت اليوم غرفة عمليات للمليشيا في وادي “حضوان” الواقع في محيط مركز مديرية كتاف، مما أدى إلى تدميرها، ومصرع عدد من عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية.
وفي السياق ذاته دكّت مقاتلات دعم الشرعية تجمعات لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في وادي “الفحلوين” بالمديرية نفسها، ما نتج عنها سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الإرهابية، وتدمير آليات تابعة لها.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :