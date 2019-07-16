مقتل نجم جنوب إفريقيا السابق

المواطن - محمد سمعه

لقي مارك باتشيلور لاعب منتخب جنوب إفريقيا سابقًا حتفه أمس الاثنين؛ وذلك بعد قتله برصاص مجهولين بالقرب من منزله في مدينة جوهانسبرج الجنوب إفريقية.

وتحدث لونجيلو دلاميني المتحدث الرسمي باسم الشرطة قائلًا لوسائل الإعلام الجنوب إفريقية: مسلحانِ ركبا دراجة بخارية وقتلا مارك باتشيلور بالرصاص داخل سيارته، ولم يسرقا أي شيء من متعلقاته.

وأضاف دلاميني: حاليًا نُحقق في الحادثة ولم نتعرف حتى الآن على المشتبه بهم.

وسبق للاعب مارك باتشيلور اللعب في صفوف أندية كايزر تشيفز وأورلاندو بايرتس وماميلودي صن داونز في جنوب إفريقيا.

وكان مارك باتشيلور اعتزل كرة القدم في عام 2003 وطُرد من عمله كمحلل رياضي من إحدى القنوات التلفزيونية وذلك بعد لكمه لأحد رجال الأعمال.