مقطع صوتي لـ حميدان التركي بعد رفض إطلاق سراحه: اعرفوا أن أمري مع الله

المواطن - الرياض

نشرت ابنة حميدان التركي، المعتقل السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، مكالمة أجراها بأهله في المملكة بعد ساعات من رفض لجنة الإفراج المشروط، طلب إطلاق سراحه.

وقال حميدان التركي في المقطع الصوتي الخاص بالمكالمة: “أحببت أنكم تسمعون هذا الكلام مني، اعلموا أن الله لقوي عزيز، له كمال القوة وكمال العزة، الله سبحانه وتعالى آخذ بناصية كل دابة، يعني آخذ بناصية الخلق، فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، فما شاء الله يكون وما لم يشأ لن يكون، اعرفوا أن أمري مع الله سبحانه”.

كما طلب حميدان التركي بإبلاغ سلامه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مطالبًا أبناءه بعدم القلق وألا تضيق صدورهم، وأن يفرحوا.

وفي الختام قال حميدان التركي: لي ثوانٍ معدودة ودقائق معدودة، سوف أخرج فيها غصبًا عن الجميع، بإذن الله الحي القيوم.

وأعلن تركي حميدان التركي أن لجنة الإفراج المشروط رفضت الإفراج عن والده حميدان التركي، حيث أبلغه مندوب اللجنة بقرار الرفض هاتفيًّا دون الاستماع لأقواله.

وقال تركي حميدان التركي: حسبنا الله ونعم الوكيل، لجنة الإفراج المشروط رفضت الإفراج عن والدي حميدان التركي، حيث أبلغه مندوب اللجنة بقرار الرفض هاتفيًّا دون الاستماع لأقواله؛ اللهم إنه مغلوب فانتصر له.

يشار إلى أن حميدان التركي خضع في السابق لجلسات إفراج مشروط، انتهت بتأجيل النظر في قضيته، ولاقى الإعلان عن موعد الجلسة الأخيرة قبل شهرين التي تم تأجيلها أيضًا، تفاعلًا لافتًا من قبل المواطنين المتضامنين مع حميدان التركي.

وتم اعتقال حميدان التركي مع زوجته سارة الخنيزان، للمرة الأولى في شهر نوفمبر من العام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة.

كما اعتُقل مجددًا في العام 2005 بتهمة اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها، وعدم تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح لسكن البشر، حيث حُكم عليه بالسجن 28 عامًا.

وفي عام 2011، قررت المحكمة تخفيف الحكم عليه من 28 عامًا إلى 20 عامًا؛ وذلك لحسن سلوكه وتأثيره الإيجابي، بحسب شهادة آمر السجن.

وحميدان التركي، هو طالب دكتوراه سعودي مبتعث من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم اللغة الإنجليزية، لتحضير الدراسات العليا في الصوتيات، وحاصل على الماجستير بامتياز مع درجة الشرف الأولى من جامعة دنفر بولاية كولورادو في الولايات المتحدة.