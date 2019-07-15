ملامح مستقبل واعد في العلاقات السعودية اللبنانية
بعد زيارة رؤساء الوزراء السابقين إلى المملكة

ملامح مستقبل واعد في العلاقات السعودية اللبنانية

2019/07/15
الساعة 7:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكّد سفير المملكة في لبنان وليد بن عبدالله بخاري أن زيارة رؤساء الحكومات السابقين إلى السعودية اليوم تحمل في طياتها ملامح مستقبل واعد لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود استقبل في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.



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