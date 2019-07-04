ملعب جامعة الأميرة نورة ينقذ النصر من مشكلة الموسم الماضي

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي النصر لاختيار ملعبه الرئيسي من أجل خوض مباريات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد 2019-2020، حيث ذكرت تقارير صحافية أن النصر بات قريبًا من اختيار ملعب جامعة الأميرة نورة لإقامة مبارياته في الموسم الجديد.

وتم تطوير ملعب جامعة الأميرة نورة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى افتتاحه بصورة مميزة ورائعة في شهر أبريل الماضي، حيث يشمل الملعب أرضية جيدة وبنية تحتية مميزة بالإضافة لوجود ملعب آخر لرياضة التنس وصالة ألعاب رياضية متطورة في نادي جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

النصر عانى من سوء الأرضية

وقبل اختيار النصر لـ ملعب جامعة الأميرة نورة، كان سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق، تحدث عن مشكلة سوء أرضية ملعبي الملك فهد والملز في الرياض، خلال خوض النصر لمبارياته في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بالموسم الماضي.

ويفكر النصر في السير على خطى إدارة الهلال، والتي اختارت ملعب جامعة الملك سعود ليكون الملعب الرئيسي لـ الهلال من أجل خوض مبارياته عليه، فقرر النصر الاتجاه إلى اختيار ملعب جامعة الأميرة نورة ليحتضن المباريات الرسمية لـ بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي.

ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة وطبقًا لما ذكرته تقارير صحافية أن يتحرك نادي النصر للتعاقد مع إحدى الشركات الأوروبية والمتخصصة في تطوير أرضية الملاعب، لتطوير أرضية ملعب جامعة الأميرة نورة فور استلامه من قبل إدارة النصر.

ويرغب نادي النصر في أن يكون ملعب جامعة الأميرة نورة، نقطة مضيئة في مسيرة الفريق خلال موسم 2019-2020 كما حقق الهلال مع ملعب جامعة الملك سعود.

ومن المقرر انطلاق مباريات الدوري السعودي للمحترفين في 22 أغسطس المقبل، حيث يأمل النصر في إنهاء إجراءات اختيار ملعب جامعة الأميرة نورة لتجهيزه استعدادًا للموسم الجديد.