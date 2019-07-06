ملعب هجر يستضيف تدريبات العدالة

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي العدالة، اليوم السبت، عن إقامة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم على ملعب نادي هجر في مقر المنشأة الجديدة؛ وذلك بناء على اتفاق بين إدارتي الناديين.

وثمن مجلس إدارة نادي العدالة، برئاسة عبدالعزيز المضحي، هذه الوقفة من إدارة نادي هجر برئاسة أحمد العريفي، وتقدم لهم بالشكر على تعاونهم في تسهيل مهمة الفريق الأول لكرة القدم في بداية مشواره.

ومن المقرر أن تنطلق تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، مساء اليوم السبت، بقيادة المدرب التونسي اسكندر القصري، على أن يبدأ المعسكر الخارجي يوم 20 من شهر يوليو الجاري، وسيخوض خلاله الفريق عددًا من الوديات.

وتأمل إدارة نادي العدالة في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين، والاستعداد جيدًا لمنافسات الموسم الجديد الذي سيشهد مشاركته في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.