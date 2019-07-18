ملك ماليزيا السابق يطلق زوجته الروسية بالثلاثة

المواطن - متابعة

أفادت أنباء أن ملك ماليزيا السابق محمد الخامس، الذي تخلى عن العرش نهاية العام الماضي، طلق زوجته الروسية أوكسانا فويفودينا، الفائزة بلقب “ملكة جمال موسكو” لعام 2015.

وبينت صورة شهادة طلاق ملك ماليزيا لملكة الجمال الروسية إلا أنه لم يتم الكشف عن سبب إنهاء هذه العلاقة الزوجية التي أثارت حولها ضجة كبيرة من الفضول.

وقيل إن عملية طلاق ملك ماليزيا لزوجته حملت صفة القطعية أو ما يعرف في الإسلام طلاق بالثلاثة، ما يعني أن عودة الزوجين لن تكون هينة في حال قررا الارتباط القانوني مجددًا، إذ لا بد أن تتزوج المرأة من رجل آخر ثم تُطَلق منه بسبب وجيه وبحجة دامغة، ليكون متاحًا عودتها شرعًا إلى زوجها الأول.

وتزوج ملك ماليزيا سلطان محمد الخامس (50 عامًا)، وريانا أوكسانا فويفودينا (27 عامًا)، في العاصمة الروسية، نوفمبر الماضي.

ونقلت ديلي ميل عن صحيفة نيو ستريتس تايمز، في كوالالمبور، أنه تم تسجيل الطلاق بشكل نهائي في الأول من يوليو.

وكانت تقارير إعلامية روسية ذكرت أن أوكسانا فويفودينا تعرفت على ملك ماليزيا خلال حفل كبير، بقاعة بارفيخا الموسيقية في موسكو.