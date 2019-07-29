منافسة ألمانية إيطالية على ضم ريبيري

المواطن - مروة نبيل

بات الفرنسي فرانك ريبيري هدفًا لعدة أندية أوروبية، بعد رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني.

وأكدت صحيفة “بيلد” الألمانية، اليوم الاثنين، أن نادي فيورنتينا الإيطالي مهتم بالتعاقد مع ريببري بعد نهاية مسيرته مع بايرن ميونيخ بنهاية منافسات الموسم الرياضي الماضي.

وأضافت أن فيورنتينا الإيطالي سيجد منافسة قوية للتعاقد مع ريبيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أبدى أكثر من نادٍ رغبته في ضمه، ومنه آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويبدو أن فرصة انضمام ريبيري، صاحب الـ36 عامًا، إلى فيورنتينا الإيطالي ليست كبيرة، خاصة أنه أعرب عن رغبته بالتواجد في منافسات الدوري الألماني لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وتألق ريبيري مع بايرن ميونيخ من 2007 حتى 2019، وحقق معه العديد من البطولات، ومنها الدوري الألماني 9 مرات، كأس ألمانيا 6 مرات، وكأس السوبر الألماني 5 مرات، ومرة واحدة كل من دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.