منتخب الجزائر وقطر شتان الفارق!

منتخب الجزائر وقطر شتان الفارق!

2019/07/15
الساعة 1:59 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قصف الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، أمجد طه، جبهة قطر، وذلك بعد فوز المنتخب الجزائري على نظيره النيجيري، والتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، مساء أمس الأحد.

وقال طه: مبروك لمنتخب الجزائر برجالها حققت الفوز وليس كمنتخب نظام قطر الذي لا يحقق شيئًا إلا على يد مرتزقة من كل الأمم.. مبروك للعرب هذا التأهل الجميل المستحق.

في سياق آخر، أكد طه أن نظام قطر كالعادة يحاول منع الشعب من ممارسة حقوقه الدينية، حيث تستغله تركيا وإيران في محاولة فاشلة لتسييس الحج.

وشدد على أن السعودية العظمى حريصة على تمكين الأشقاء القطريين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة.



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