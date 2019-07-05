منتخب تونس يُطارد إنجاز البرتغال

المواطن - محمد سمعه

يسعى المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب الفرنسي آلان جيريس، إلى الظهور بصورة مختلفة عند مواجهة المنتخب الغاني في دور ثمن النهائي لـ بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

ولم يقدم منتخب تونس المردود الفني المنتظر منه، خلال مرحلة دور المجموعات؛ حيث تعادل في مبارياته الثلاث، ضد منتخبات أنجولا ومالي وموريتانيا.

ويتمنى منتخب تونس أن يُحالفه الحظ مثل منتخب البرتغال في كأس أمم أوروبا 2016، حيث تمكن منتخب البرتغال من الفوز بلقب اليورو بعدما تعادل في الدور الأول ضد منتخبات المجر والنمسا وآيسلندا.

بالطبع المنتخب التونسي تعادل في مبارياته الثلاث في مرحلة دور المجموعات، وموقفه يُشابه موقف المنتخب البرتغالي، ولكن نسور قرطاج يملكون الأمل في المضي قدمًا نحو الفوز بالبطولة الإفريقية للمرة الثانية في تاريخهم.

ويذكر أن نعيم السليتي لاعب منتخب تونس ونادي ديجون الفرنسي قال بأن المنتخب التونسي سيقدم أداءً أفضل أمام منتخب غانا في دور ثمن النهائي، كما اعتذر للجماهير التونسية على سوء أداء نسور قرطاج في مرحلة دور المجموعات.

وحصد منتخب تونس لقب كأس أمم إفريقيا في عام 2004 للمرة الأولى في تاريخه.