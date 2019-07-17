منشآت تقدم قصصاً وتجارب ملهمة ضمن ديوانية الإعلام
للمساهمة في توظيف الإعلام دعمًا لريادة الأعمال

منشآت تقدم قصصاً وتجارب ملهمة ضمن ديوانية الإعلام

2019/07/17
الساعة 9:51 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تنظم الهيئـة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) “ديوانيـة الإعلام” والتـي تأتي ضمن مبـادرة الإعلام الريادي، بحضور المحافظ صالح الرشيد.

وتهدف ديوانية الإعلام إلى المسـاهمة في توظيف الإعلام التقليـدي والرقمي دعمًا لريادة الأعمال، وتسليط الضوء على القصـص والتجارب الملهمة في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تمكين الإعلاميين من المعارف والمفاهيم الريادية لتطوير اللغة الإعلامية المستخدمة، والتي تحقق تطلعات المملكة في رؤية 2030 بما يساهم في دعم الكوادر الوطنية الشابة على مستوى المملكة في العمل الريادي.

ويُعقد اللقــاء مساء اليوم الأربعـاء في تمام الساعة السابعة مساء في مقر “منشآت”.



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