منصور بن مشعل يلتقي رابطة جماهير الأهلي

المواطن - مروة نبيل

التقى المشرف العام على كرة القدم في الراقي، الأمير منصور بن مشعل، برابطة جماهير النادي الأهلي، عقب مران الفريق الأول لكرة القدم الجماعي اليوم.

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للأمير منصور بن مشعل خلال لقائه برابطة المشجعين الذين حضروا مران اليوم، ورحبوا بالصفقات الجديدة والمدرب برانكو إيفانكوفيتش.

وكانت إدارة النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، قد أعلنت عن موافقتها لحضور الجماهير الأفراد والعائلات مران الفريق الأول لكرة القدم بداية من اليوم، على أن تتواجد العائلات يمين المنصة الرئيسية خلال التدريبات.

وأعلن رئيس رابطة جماهير الأهلي، بدر تركستاني، عن حضور الرابطة لمران الفريق اليوم، للترحيب بالمدرب الجديد والطاقم الفني والإداري واللاعبين المنضمين مؤخرًا لصفوف الراقي، بدعم وتوجيه مباشر من الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الفريق الأول بالنادي الأهلي.

ومن المقرر أن يُغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بداية الأسبوع المقبل لبدء المعسكر الخارجي؛ استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.