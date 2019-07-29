منصور جوهر يحرس عرين أبها

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أبها، مساء اليوم الاثنين، عن تعاقده رسميًّا مع حارس المرمى منصور جوهر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح حساب نادي أبها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الإدارة وقعت عقدًا احترافيًّا مع منصور جوهر لمدة موسمين قادمين؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وسبق أن لعب منصور جوهر، صاحب الـ24 عامًا، في صفوف القيصومة عام 2017 على سبيل الإعارة من نادي الشباب، وعاد في الموسم التالي إلى الليوث، قبل أن ينتقل إلى فريق الشعلة نهاية عام 2018.

ويسعى نادي أبها الصاعد حديثًا إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين؛ للظهور بمستوى جيد وسط الكبار في الموسم الجديد.