منع إقامة مواجهات الدوري الإسباني يومي الجمعة والاثنين

المواطن - مروة نبيل

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عدم إقامة أي مباراة في الدوري الإسباني بقسميه الأول والثاني خلال يومي الجمعة والاثنين.

وأشارت رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، كارمن بيريز، إلى أنه لن تُقام أي مباراة يومي الجمعة والاثنين في الموسم الجديد، إلا في حالة وجود موافقة مسبقة من اتحاد الكرة.

وجاء إعلان لجنة المسابقات، بعدما كشفت رابطة الدوري الإسباني “الليغا” عن جدول مواعيد مواجهات أول ثلاث جولات، والتي حددت فيه إقامة المباراة الافتتاحية بين برشلونة وأتلتيك بيلباو، يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس المقبل.

وأوضحت رئيس لجنة المسابقات، أن الجولات الثلاث الأولى ستقام يومي السبت والأحد خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين.

وأعلنت لجنة المسابقات عن هذا القرار بناء على طلب من الاتحاد الإسباني، وذلك بعدما اكتشف تعارض جدول المواعيد الذي أعلنته الليغا وجدول المواعيد الذي تم التصديق عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد.

وأوضحت رئيس لجنة المسابقات، أن استبعاد يومي الجمعة والاثنين من جدول مواعيد مباريات الليغا، بناء على الاتفاق المبرم بين اتحاد الكرة ورابطة الدوري، والذي يتعلق بتجديد الاتفاقية التي تنظم التعاون بين الجانبين حتى عام 2024.