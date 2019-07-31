منع شاحنات المواشي من دخول مكة

المواطن - الرياض

قرّرت مديرية الأمن العام منع جميع الشاحنات من نقل المواشي إلى داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأكدت المديرية في بيان مقتضب لها أن رجال الأمن يباشرون على مداخل مكة المكرمة تنفيذ هذا المنع الذي تقتضيه أنظمة الحج وتعليماته.

واستثنت الأمن العام من قرار المنع الشاحنات المعتمدة من البنك الإسلامي للتنمية، إذا كانت حاملة لشهادة فحص بيطري تثبت خضوع المواشي المنقولة للفحص في مراكز وزارة البيئة.

ودعت مديرية الأمن العام مالكي الشاحنات وسائقيها إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مُشددة على أن المخالفين يعرضون أنفسهم وشاحناتهم للعقوبات.