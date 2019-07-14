منيع.. وأول ذهبية سعودية للجودو

المواطن - مروة نبيل

أحرز لاعب المنتخب السعودي للجودو سعود منيع ذهبية وزن فوق 100 كجم، في بطولة كأس آسيا للشباب، المقامة في هونج كونج.

ونشر حساب الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعب سعود منيع بعد التتويج بالميدالية الذهبية، وهنأه على الفوز، وتمنى له التوفيق في مشواره.

ومن جانبه، حرص نادي الشباب على تهنئة لاعبه سعود منيع، بعد تحقيقه أول ميدالية ذهبية في مسابقات فئة الشباب في تاريخ الجودو خلال منافسات البطولات الآسيوية.

كما هنأ حساب نادي الشباب على “تويتر”، اليوم الأحد، لاعب الليوث يزيد العنزي على تحقيق الميدالية البرونزية لفئة الناشئين، وأكدت الإدارة فخرها الشديد بمساهمتها في هذا الإنجاز المتميز وغير المسبوق باسم الوطن.