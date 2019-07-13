من هو صفوان السويكت ؟

المواطن - محمد سمعه

نجح صفوان السويكت في الفوز برئاسة نادي النصر، اليوم، ولمدة أربع سنوات، وذلك عقب انتخابه من قبل أعضاء الجمعية العمومية لنادي النصر.

وتفوق صفوان السويكت على منافسيه صالح الأطرم ونصر النصر، خاصة بعد انسحاب تركي الدهام وإبراهيم العثمان من انتخابات نادي النصر.

خبرة مميزة في مجال المحاماة والاقتصاد:

ويملك صفوان السويكت خبرات عديدة في مجال المحاماة والاستثمار، حيث يملك درجة الماجستير في القانون، كما يملك شهادة عليا تُعادل الماجستير في مجال التمويل المالي والاقتصاد من أحد المعاهد في دولة ماليزيا.

ويذكر أن صفوان السويكت نال كذلك درجة الدكتوراه في مجال القانون من المعهد العالي للقضاء، وحصل أيضًا على درجة الماجستير في مجال استثمار البنوك والتمويل المالي من إحدى الجامعات البريطانية.

وسبق لـ صفوان السويكت العمل كمحامٍ في وزارة العدل بـ السعودية ومستشارًا ماليًّا في وزارة التجارة كذلك.

ويذكر أن الجمعية العمومية لنادي النصر شهدت حضور 40 عضوًا بمعدل 5473 صوتًا.

وكان عبدالله بن زنان، المتحدث الإعلامي السابق بنادي النصر، ذكر أن أعضاء الجمعية العمومية في نادي النصر استقروا على اختيار صفوان السويكت لرئاسة أصفر العاصمة وخلافة سعود آل سويلم.

سعود آل سويلم يعتذر:

وكان سعود آل سويلم اعتذر عن الترشح لرئاسة النصر عبر تغريدات كتبها في حسابه الرسمي في تويتر في الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن النصر كان نجح في ضم عبدالفتاح آدم مهاجم نادي التعاون لمدة خمس سنوات في الفترة الأخيرة قبل الإعلان عن رئيس النصر الجديد.